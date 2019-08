Flórida declara estado de emergência por furacão Dorian

Incêndio criminoso em bar deixa 28 mortos no México

Acordo com talibãs deve assegurar que Afeganistão não acolherá extremistas

BC da Argentina diz que medidas do governo são resposta à incerteza política

Imagens submarinas do HMS Terror podem desvendar mistério de 170 anos

Premier britânico suspende sessões do Parlamento até duas semanas antes do Brexit

Comunicado do Business Wire :PCI Pharma Services

Bolívia anuncia que extinguiu 85% do grande incêndio florestal

Jovem ativista do clima Greta Thunberg pede fim da "guerra contra natureza"

