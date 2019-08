Presidente chileno leva aviões-tanque ao Paraguai para combater incêndios

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, chegou nesta quarta-feira imprevistamente ao Paraguai, em uma visita relâmpago para oficializar o empréstimo de dois aviões-tanque destinados a combater os incêndios florestais no norte do país.

Piñera chegou em um avião da Força Aérea chilena ao aeroporto internacional Silvio Pettirossi, acompanhando a chegada de dois aviões-tanque chilenos que estarão à disposição das autoridades paraguaias.

São dois aviões AT8 de 3.000 litros de capacidade de carga, que vão auxiliar no combate aos incêndios florestais no extremo norte do Chaco.

O chefe de Estado chileno aproveitou a ocasião para ter um encontro breve no aeroporto com seu homólogo Mario Abdo Benítez, para em seguida embarcar de volta para seu país.

"Quero agradecer por este inestimável gesto para conosco. Informo ao presidente (Piñera) que no lado paraguaio os focos de incêndio de tivemos no norte estão bastante controlados", disse Abdo na presença do governante chileno.

As chamas arrasaram cerca de 25 mil hectares na tríplice fronteira de Bolívia, Brasil e Paraguai, enquanto no território boliviano o prejuízo chega a mais de 700 mil hectares.