Comunicado do Business Wire :BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

Hoje, a líder em publicação e desenvolvimento de entretenimento digital BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (doravante mencionada como BNE) e a Crunchyroll Games, LLC (doravante mencionada como Crunchyroll), anunciaram uma parceria estratégica com o objetivo de oferecer aos fãs uma experiência recompensadora e abrangente com a propriedade intelectual (PI) de seus personagens favoritos por meio de diversos pontos de contato, inclusive animações, jogos e quadrinhos. A Crunchyroll é o principal destino global para anime e mangá, ostentando uma comunidade global com mais de 50 milhões de usuários cadastrados e mais de 2 milhões de assinantes. Essa aliança combina a expertise da BNE em desenvolvimento de conteúdo de rede e a conexão direta da Crunchyroll com a comunidade do anime, além de seu conhecimento robusto em serviços de plataforma, proporcionando uma experiência ininterrupta em anime e jogos para todos.

Como uma primeira etapa nessa parceria, o jogo NARUTO X BORUTO NINJA TRIBES da BNE para navegadores e celulares será disponibilizado para os usuários da Crunchyroll nos EUA no fim do segundo semestre de 2019. NARUTO X BORUTO NINJA TRIBES é um jogo baseado nas populares séries de anime NARUTO e BORUTO, e reúne os personagens favoritos dos fãs, abrangendo várias gerações de ambas as franquias em batalhas entre equipes com um só toque. Os fãs da Crunchyroll que desfrutam da série de anime da mesma PI na plataforma da empresa podem encontrar e jogar NARUTO X BORUTO NINJA TRIBES instantaneamente em Crunchyroll.com. A BNE tem planos futuros de lançar o jogo em outras regiões.

"Com a ampla comunidade e os assinantes globais da Crunchyroll, essa parceria foi uma etapa estratégica ideal e crucial na expansão de nossos negócios de entretenimento", afirmou Toru Konno, diretor da BNE. "Temos uma filosofia corporativa de criar 'mais diversão para todos' e sempre nos esforçamos para concretizar isso, e estamos ansiosos para descobrir o que podemos construir juntamente com a Crunchyroll nos próximos anos."

"A BANDAI NAMCO Entertainment é uma força global que compartilha de nosso objetivo de conectar a comunidade do anime por meio de conteúdo adorado", afirmou Joanne Waage, gerente geral da Crunchyroll. "Esperamos ampliar nossa parceria para oferecer ainda mais experiências interativas a fim de reunir nossos fãs."

Para mais informações sobre NARUTO X BORUTO NINJA TRIBES, acesse o site recém-lançado do jogo em https://en-narutoxboruto-tri.bn-ent.net ou siga a página oficial no Facebook, em https://www.facebook.com/ninjatribes.

Sobre a BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

A BANDAI NAMCO Entertainment Inc. oferece diversos produtos e serviços, atendendo a um público global em áreas como conteúdo de rede, software de jogos domésticos e entretenimento cotidiano com base em seu eixo de PI. A BNE dá forma a "um novo tipo de diversão" com ideias incríveis e tecnologias inovadoras que não estão disponíveis em outros locais. Além disso, a BNE torna a vida cotidiana comum mais prazerosa e visa concretizar seu lema de "mais diversão para todos", permitindo que clientes em todo o mundo continuem sorrindo. Para mais informações, acesse https://www.bandainamcoent.co.jp/english/.

Sobre a Crunchyroll Games

A Crunchyroll Games é uma divisão da Crunchyroll focada na publicação e distribuição de conteúdo interativo inspirado em anime, criada para engajar a vibrante comunidade de entusiastas de jogos em toda a comunidade da Crunchyroll. A Crunchyroll é a mais popular marca de anime do mundo, conectando uma comunidade de mais de 50 milhões de usuários cadastrados e 2 milhões de assinantes com experiências de conteúdo de 360 graus e a maior coleção de anime do mundo. Os títulos da Crunchyroll Games incluem "Bungo Stray Dogs: Tales of the Lost," "Grand Summoners", "RWBY: Crystal Match" e o ainda inédito "Mob Psycho 100: Psychic Battle." A Crunchyroll Games está disponível para iOS e Android. Para mais informações sobre a Crunchyroll Games, acesse crunchyrollgames.com.

©2002 MASASHI KISHIMOTO/2017 BORUTO, todos os direitos reservados. ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos titulares.

