Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje que a Optimus Ride usará os inovadores sensores lidar da Velodyne em toda a sua frota de veículos autônomos. Os sensores fornecem uma rica percepção computadorizada de dados que possibilita a detecção de objetos e espaço livre em tempo real para uma navegação segura e uma operação confiável. A Optimus Ride, uma empresa líder em tecnologia de veículos autônomos, com a missão de transformar a mobilidade, estará operando seus sistemas autônomos em quatro estados dos EUA em breve.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190827005828/pt/

Velodyne Lidar announced Optimus Ride will use Velodyne's groundbreaking lidar sensors in its entire fleet of self-driving vehicles. (Photo: Business Wire)

"Os sensores da Velodyne fornecem soluções lidar poderosas que nos ajudam a garantir que nossos veículos autônomos sejam os mais inteligentes e seguros na estrada atualmente", disse Dr. Ryan Chin, diretor executivo e cofundador da Optimus Ride. "Para que a Optimus Ride opere uma frota no nível 4 da SAE, é preciso sofisticação, inteligência, alcance e resolução significativos. A tecnologia da Velodyne atende a esses altos padrões."

A Optimus Ride opera veículos autônomos que fornecem transporte de passageiros em baixa velocidade em áreas geográficas definidas, como comunidades planejadas, campi e zonas autônomas nas cidades. Atualmente, os veículos da empresa estão implantados no Seaport District de Boston, South Weymouth, Massachusetts e no Brooklyn Navy Yard no Brooklyn, em Nova York. A implantação da Optimus Ride no Navy Yard é a primeira implantação comercial de veículos autônomos no estado de Nova York. A Optimus Ride será implantada em breve no Paradise Valley Estates em Fairfield, na Califórnia, e no bairro planejado Halley Rise da Brookfield Properties em Reston, na Virgínia.

Utilizando sensores Velodyne, a Optimus Ride pode localizar com precisão a posição de pessoas e objetos em torno de seus veículos, além de calcular sua velocidade e trajetória. Com essas informações, o sistema de computador de bordo do veículo determina como dirigir até seu destino.

"A frota da Optimus Ride mostra como os sensores inteligentes da Velodyne estão ajudando as empresas a colocar veículos autônomos na estrada hoje", disse Mike Jellen, presidente e diretor comercial da Velodyne Lidar. "A Optimus Ride tem uma abordagem engenhosa para fornecer às pessoas acesso à mobilidade autônoma eficiente e conveniente, resolvendo efetivamente o problema do transporte desde o local de partida até o destino final."

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. O diretor executivo e fundador da Velodyne, David Hall, inventou os sistemas lidar de visão surround em tempo real em 2005 como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia da nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Puck? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

Sobre a Optimus Ride

A Optimus Ride é uma empresa de tecnologia de veículos autônomos com a missão de transformar a mobilidade. A empresa desenvolve algoritmos de veículos autônomos, software, hardware e integração de sistemas para soluções de mobilidade sob demanda. Os veículos totalmente autônomos da Optimus Ride são ideais para parques industriais e de escritórios, campi militares e acadêmicos, cidades inteligentes, portos, aeroportos, empreendimentos privados de uso misto e outras áreas geográficas. Atualmente, a empresa de tecnologia de veículos autônomos está implantando sistemas autônomos de nível 4 em cidades e campi de Massachusetts, Virgínia, Califórnia e Nova York. Com origens no MIT, a equipe de excelentes especialistas do setor da Optimus Ride trabalha em estreita colaboração com os clientes da empresa para projetar redes e sistemas especificamente para cada ambiente, garantindo que os usuários finais recebam todos os benefícios que essa tecnologia oferece. Para saber mais sobre como a Optimus Ride está trazendo a promessa e os benefícios dos veículos autônomos para o mundo real, visite www.optimusride.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190827005828/pt/

Contato de mídia da Velodyne Sean Dowdall Landis Communications Inc. para Velodyne Lidar, Inc. (415) 286-7121 velodyne@landispr.com

Contato de mídia da Optimus Ride Meredith Chiricosta BIGfish Communications para Optimus Ride (617) 713-3800 optimusride@bigfishpr.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.