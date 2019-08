O governo do Reino Unido afirmou em comunicado que o primeiro-ministro Boris Johnson falou por telefone na noite desta terça-feira (hora local) com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. "Eles tiveram uma conversa positiva e substancial, na qual o primeiro-ministro atualizou Juncker sobre suas recentes discussões com líderes da UE, inclusive no G7", diz a nota.



O premiê britânico reafirmou que o Reino Unido deixará a União Europeia em 31 de outubro, "independentemente das circunstâncias, e que sem dúvida deseja fazer isso com um acordo". Além disso, porém, ressaltou que é preciso renegociar o pacto de retirada e abolir uma fronteira dura entre as Irlandas para esse acordo se materializar.



"Os líderes notaram que suas equipes continuarão com suas discussões informais e concordaram em seguir em contato", diz o comunicado oficial.