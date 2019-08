A ONG alemã Mission Lifeline anunciou nesta segunda-feira, dia 26, que resgatou no Mediterrâneo, na costa da Líbia, uma centena de imigrantes a bordo de um bote já desinflado. A ONG afirmou que sua tripulação foi ameaçada pela Marinha líbia. Os imigrantes estão a bordo do navio Eleonore e devem ser desembarcados na Europa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.