Comunicado do Business Wire :Blue Ocean Robotics

A Blue Ocean Robotics concluiu recentemente um acordo com a empresa americana Suitable Technologies, Inc, uma das marcas líderes mundiais de robôs de telepresença, adquirindo todos os ativos e direitos no robô Beam. A conclusão final do acordo seguirá um processo de aprovação formal nos EUA.

Barack Obama greets Alice Wong, founder and project coordinator of the Disability Visibility Project, via Beam during the Americans with Disabilities Act 25th anniversary reception in the Blue Room of the White House, July 20, 2015. (Official White House Photo by Pete Souza).

A Beam fornece uma conexão olho-a-olho autêntica instantaneamente e à distância. Através de uma tela, câmera e microfone colocados sobre rodas, o usuário navega fisicamente, recebendo um fluxo de vídeo ao vivo do local remoto. Milhares de pessoas usam Beams em todo o mundo, entre eles a Microsoft, a VMWare e o presidente Obama. É usado em muitos contextos, desde consultas médicas, permitindo que crianças doentes interajam com sua escola e amigos, até consultorias do setor e trabalho em equipe remoto.

A Blue Ocean Robotics fez parceria com a Suitable Technologies por 5 anos. "A Beam demonstrou oferecer um valor incrível aos nossos clientes em uma variedade de parâmetros, como redução de transporte e emissões de CO2 enquanto também melhora as relações sociais com uma comunicação melhor, mais rápida e mais frequente entre as pessoas", diz Claus Risager, CEO da Blue Ocean Robotics.

"A lista de aplicações é interminável. Vemos a aceleração constante das vendas, o que nos motivou a adquirir o negócio da Beam ", diz Risager. A Blue Ocean Robotics desenvolve robôs de serviço profissional. Cada robô é colocado em sua própria subsidiária que lida com vendas globais e serviços de suporte. A aquisição da Beam, portanto, levou ao estabelecimento da subsidiária Beam Robots ApS.

Sobre a Blue Ocean RoboticsA Blue Ocean Robotics desenvolve, produz e vende robôs de serviços profissionais em saúde, hospitalidade, construção, agricultura e outros mercados globais. O portfólio de robôs inclui marcas como Robôs UVD, um robô móvel para desinfecção; Robôs Beam, um robô de telepresença móvel para comunicação e PTR Robôs, um robô móvel para manuseio e reabilitação seguros de pacientes. A Blue Ocean Robotics desenvolve os robôs desde o problema até a solução final. Cada robô é colocado em sua própria empresa subsidiária, tornando a Blue Ocean Robotics a primeira fábrica de robôs do mundo. A Blue Ocean Robotics acaba de ganhar um dos mais prestigiados prêmios internacionais, o IERA Award 2019.

Outras informações: Merima Cikotic, Blue Ocean Robotics, +45 71 99 56 06 mc@blue-ocean-robotics.com

