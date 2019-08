Comunicado do Business Wire :Cred

Cred, plataforma de empréstimos amparada em criptomoedas, líder global, que atende clientes em mais de 180 países, anunciou hoje dois membros adicionais à equipe executiva. Dan Wheeler, advogado especializado em regulamentação financeira une-se à Cred como diretor jurídico e Joe Podulka, veterano de dez anos da eBay e PayPal como diretor financeiro.

Dan Wheeler representou bancos, empresas de fintech, cooperativas de crédito e outras instituições financeiras durante seus mais importantes desafios e oportunidades por 22 anos. Antes de se unir à Cred, Dan foi parceiro de um escritório de advocacia internacional Bryan Cave Leighton Paisner LLP onde liderava a equipe de prática de fintech da empresa. Ele interage regularmente com os reguladores estaduais e federais e está aconselhando reguladores estaduais no lançamento por eles de uma carta bancária de criptomoedas inovadora. Dan é ex-presidente do Comitê de Instituições Financeiras da California State Bar (Ordem dos Advogados da Califórnia) e é ex-presidente da Associação de Advogados do San Francisco Bank. Dan recebeu seu J.D. da New York University School of Law em 1997 onde trabalhou na Revisão das Leis Ambientais. Ele trabalha em San Francisco, Califórnia.

"Como responsável pela área de fintechs na Bryan Cave, passaram pela minha mesa muitas empresas do tipo fintech e blockchain, mas a Cred se destacou", disse Dan Wheeler. "A combinação única da Cred de talento global, potencial de crescimento e relacionamentos de trabalho colaborativo com os reguladores, políticos, investidores e parceiros é uma fórmula vencedora que me levou a me unir à essa equipe altamente competente. A Cred possui um modelo altamente sustentável e eu espero que ela tenha muito sucesso nos próximos anos".

Joe Podulka possui ampla experiência financeira e analítica de uma variedade de funções estratégias, financeira e operacional - nos EUA e no exterior. Joe foi diretor financeiro, vice-presidente financeiro na Hearst Communications onde ajudou a gerenciar a transformação digital para uma das marcas de mídia mais icônicas de San Francisco; impulsionando iniciativas-chave para otimizar a impressão enquanto acelerava o crescimento digital. Joe também passou 11 anos na eBay/PayPal em diversas funções nos EUA e no exterior. Joe também possui graduações da Stanford, Michigan e Michigan State.

"A Cred está solucionando problemas concretos para indivíduos, empresas e governos", disse Joe Podulka. "A Cred combina o melhor do blockchain e o melhor do setor financeiro tradicional para oferecer serviços financeiros superiores e é garantida, licenciada e está em conformidade. É um prazer ser parte dessa equipe vencedora".

"A Cred tem muita sorte de poder contar com alguns dos mais talentosos executivos em matéria de tecnologia financeira e que se identificam com nossa missão de democratizar o processo de contratação e concessão de empréstimos globalmente", declarou Dan Schatt, cofundador e presidente da Cred. "Dan Wheeler e Joe Podulka lideraram equipes globais altamente talentosas e trarão essa liderança à comunidade de criptomoedas e ajudarão a atrair os próximos 100 milhões de usuários para a comunidade de criptomoedas". A equipe de liderança da Cred é construída com base nos anúncios da equipe executiva anterior que incluem ex-executivos da PayPal, Goldman Sachs e Tradeshift.

Sobre a Cred

A Cred é uma plataforma global de empréstimos que facilita o acesso aberto a crédito a qualquer hora e em qualquer lugar. Fundada por veteranos da tecnologia financeira PayPal, a Cred já garantiu mais de US$ 300 milhões em capital em empréstimos e tem escritórios em San Francisco Bay Area. A missão da Cred é aproveitar o poder do blockchain para permitir que todos se beneficiem com serviços financeiros superiores. A Cred reúne uma equipe diversificada de líderes empreendedores, aprendizagem de máquina e o poder da tecnologia de blockchain. Para mais informações, visite mycred.io ou siga-nos no Twitter, LinkedIn, ou junte-se à nossa comunidade em Telegram.

