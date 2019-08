Wall Street fecha em alta

Wall Street recuperou, nesta segunda-feira, parte do que perdeu na semana passada, com o arrefecimento do confronto comercial entre EUA e China.

O índice industrial Dow Jones teve alta de 1,05%, a 25.898,83 pontos, o tecnológico Nasdaq avançou 1,32%, a 7.853,74, e o S&P; 500 escalou 1,10%, a 2.878,38 unidades.

"Considerando a magnitude das perdas de sexta-feira, a alta de hoje, segunda, foi muito leve", disse à AFP Peter Cardillo, da firma Spartan Capital. "Ainda há muita incerteza", acrescentou.

O rendimento dos títulos do Tesouro americano a 10 anos subia a 1,54% às 20h20 GMT (17h20 de Brasília).