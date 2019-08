Membro do 'tea party' lança pré-candidatura contra Trump no Partido Republicano

Joe Walsh, ex-congressista de Illinois e membro da ala conservadora chama Tea Party, anunciou neste domingo, 25, a candidatura pela indicação do Partido Republicano à corrida eleitoral de 2020. Ele vai enfrentar o atual presidente do país, Donald Trump, nas primárias.



Com fortes críticas a Trump, Walsh diz que o presidente é inapto para o cargo. "Ele é louco. Ele é errático. Ele é cruel. Ele alimenta a intolerância. Ele é incompetente. Ele não sabe o que está fazendo", afirmou ao programa da rede americana ABC This Week.



Segundo Walsh, ele será porta-voz dos republicanos conservadores que se opõem a Trump, mas que "morrem de medo de dizer isso" publicamente.



Pesquisas mostram que Trump é apoiado pela maioria dos eleitores republicanos. Além de Walsh, concorre ainda pela indicação o ex-governador de Massachusetts Bill Weld, que é conservador do ponto de vista econômico mas socialmente liberal. Fonte: Associated Press.