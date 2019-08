Tempestade tropical Dorian se fortalece enquanto se aproxima das Antilhas

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos disse neste domingo, 25, que a quarta tempestade tropical da temporada de furacões no Atlântico se fortaleceu à medida que se aproximava das Pequenas Antilhas.



O instituto disse que a tempestade tropical Dorian poderia se intensificar para perto da força do furacão a leste do Mar do Caribe até terça-feira.



Às 17h de domingo (em Miami, 18h em Brasília), o vórtice do Dorian estava localizado a 605 quilômetros a leste-sudeste de Barbados e se movia para oeste a 23 quilômetros por hora. O vento sustentado máximo aumentou para 85 quilômetros por hora.



Os analistas dizem que os territórios de Porto Rico, República Dominicana, Haiti e Ilhas Virgens devem monitorar o progresso de Dorian. Fonte: Associated Press.