Conselho Europeu promete retaliação se EUA aplicar tarifas sobre vinhos franceses

O Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, prometeu retaliação da União Europeia se os EUA cumprirem suas ameaças de impor tarifas sobre o vinho francês.



Pouco antes de partir para a cúpula do G-7 em Biarritz, na França, o presidente dos EUA, Donald Trump, novamente ameaçou novos impostos sobre o vinho francês em resposta a uma medida francesa de tributar empresas de internet.



Tusk disse que "a última coisa que precisamos e queremos é o confronto com nosso melhor aliado, os Estados Unidos", disse Tusk.



Fonte: Associated Press