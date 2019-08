Hong Kong tem novo dia de protestos violentos contra governo pró-Pequim

Um grande grupo de manifestantes voltou a enfrentar a polícia neste sábado em Hong Kong, após o final de semana passado ter sido marcado por protestos pacíficos. Os protestos na cidade entraram no 12º fim de semana seguido.



De acordo com a emissora pública RTHK, os policiais respondiam com gás lacrimogêneo e cassetetes para afastar os manifestantes que jogaram tijolos e o que parecia ser uma bomba de gasolina caseira.



Os manifestantes, que protestam contra o governo pró-China, tentavam derrubar "postes de iluminação inteligente", que eles alegam funcionar como câmeras de vigilância do governo chinês, embora o governo negue.



Fonte: Associated Press