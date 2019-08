FMI anuncia que enviará missão a Argentina neste sábado

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou nesta sexta-feira que uma missão técnica iniciará seu trabalho na Argentina a partir de sábado para se reunir com autoridades e com candidatos presidenciais.

"Uma equipe técnica liderada por Roberto Cardarelli visitará Buenos Aires a partir de amanhã. A equipe se reunirá com as autoridades argentinas para analisar os recentes acontecimentos econômicos e financeiros e os planos de políticas do governo", disse um porta-voz do FMI em um comunicado.

O FMI não tinha confirmado a visita prevista ao país para revisar a implementação do empréstimo de US$ 56 bilhões em 36 meses - dos quais a entidade já liberou cerca de US$ 44 bilhões.

O FMI disse que também se reunirá com assessores econômicos dos principais candidatos presidenciais para "trocar pontos de vista".