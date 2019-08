Os países do G7, que se reunirão neste sábado na cidade francesa de Biarritz, estão preparando uma resposta concreta aos incêndios que assolam a Amazônia, disse a presidência da França nesta sexta-feira.

"No âmbito do G7, já existe uma mobilização de diplomatas e assessores para decidir sobre iniciativas concretas para a Amazônia, que poderão se materializar" na cúpula, disse um assessor do Eliseu.