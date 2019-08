Miley Cyrus nega traição a Liam Hemsworth

A estrela pop americana Miley Cyrus negou nesta quinta-feira os persistentes rumores nas redes sociais que culpam sua recente separação do ator australiano Liam Hemsworth a uma infidelidade da cantora.

"Posso aceitar que a vida que escolhi significa que devo viver completamente aberta e transparente com meus fãs que eu amo e com o público, 100% do tempo. O que não posso aceitar é que me digam que estou mentindo para encobrir um crime que não cometi. Não tenho nada a esconder", escreveu a cantora de 26 anos no Twitter.

A estrela foi taxativa quanto às versões das redes sociais: "Posso admitir muitas coisas, mas me nego a admitir que meu casamento terminou por causa de uma infidelidade. Liam e eu ficamos juntos durante uma década. Eu já disse isso antes e ainda é verdade, eu amo o Liam e sempre vou amá-lo".

"Mas neste momento eu tive que tomar uma decisão saudável para deixar minha vida anterior para trás", acrescentou Cyrus.

A cantora e o ator se casaram em dezembro passado numa cerimônia privada após uma relação de uma década cheia de idas e vindas.

No dia 12 de agosto, Hemsworth emitiu um comunicado para confirmar a separação e "desejar nada mais que saúde e felicidade no futuro" para Cyrus.