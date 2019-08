Negociações entre Estados Unidos e talibãs afegãos são retomadas

Os Estados Unidos e os talibãs afegãos retomaram, nesta quinta-feira, suas negociações no Catar, informou uma fonte americana, com o objetivo de chegar a um acordo histórico que leve à retirada dos soldados americanos do Afeganistão após 18 anos de conflito.

O nono ciclo de negociações - iniciadas há um ano entre insurgentes e americanos - começou às 10h desta quinta no horário de Brasília, de acordo com uma fonte americana próxima às negociações que pediu anonimato.

O general Scott Miller, comandante em chefe das forças dos EUA e da Otan no Afeganistão, estava presente no local onde as negociações são geralmente realizadas.

A reunião acontece após ataques sangrentos ocorrerem no Afeganistão: dois soldados americanos morreram na quarta-feira, dez explosões sacudiram a cidade de Jalalabad (leste) na segunda-feira e o balanço de um ataque suicida reivindicado pelo grupo Estado Islâmico em um casamento no sábado em Cabul já ultrapassou os 80 mortos.

Os Estados Unidos estavam dispostos na quarta-feira a chegar a um acordo nas negociações.

O acordo deve criar uma agenda para a saída de mais de 13 mil soldados americanos do Afeganistão, a principal reivindicação dos afegãos, que se comprometem a não permitir que os territórios controlados sejam utilizados por organizações "terroristas".