Wall Street abriu em alta nesta quinta-feira, na véspera do tão aguardado discurso do presidente do Federal Reserve americano, Jerome Powell.

O Dow Jones subiu 0,28% e o Nasdaq 0,23%.

Na quarta-feira, a Bolsa de Valores de Nova York fechou no azul, impulsionada pelos fortes resultados financeiros das empresas de varejo da Target e da Lowe e apesar de um investimento fugaz no rendimento dos bônus americanos de 10 e 2 anos.