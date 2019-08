Comunicado do Business Wire :Tigo Energy, Inc.

A Tigo®, pioneira na plataforma modular inteligente Flex MLPE, apresentará "Três passos para a energia solar inteligente", comandada pelo diretor executivo Zvi Alon em parceria com a SICES, importante distribuidor brasileiro de soluções solares, em 28 de agosto, durante a feira Intersolar South America, no Expo Center Norte - Pavilhão Branco, em São Paulo.

Além disso, Alon irá apresentar componentes eletrônicos flexíveis para nível de módulo (Flex MLPE) e a Plataforma TS4, marcando a volta da Tigo ao mercado brasileiro através de uma nova parceria estratégica de distribuição com a SICES. Os participantes irão aprender a projetar e instalar sistemas fotovoltaicos com a Plataforma TS4 da Tigo e conhecer três maneiras de implementar de forma seletiva módulos inteligentes com o uso da otimização da Tigo e outros monitoramentos para módulos e funcionalidades de segurança.

A Tigo também irá exibir o Flex MLPE e a Plataforma TS4 completa no estande B18 da SICES durante a feira Intersolar, de 27 a 29 de agosto de 2019. As arquiteturas de sistema e unidades de comunicação da TS4 da Tigo serão exibidas - incluindo os módulos integrados inteligentes (TS4) e unidades de aperfeiçoamento/complemento avançadas (TS4-A) para sistemas residenciais e C&I; PV.

"Participar da Intersolar e fazer a apresentação com a SICES são oportunidades únicas para mostrarmos as vantagens da Tigo para instaladores, desenvolvedores, projetistas e OEMs sul-americanos", declarou Alon. "Nossa parceria de distribuição estratégica com a SICES este ano permitirá que a Tigo esteja disponível para mais empresas de energia solar locais nesse que já promete ser um centro extraordinário de energia distribuída."

Mercedes Monsalve, nova gerente de vendas regional da América Latina, também ajudará a Tigo em suas atividades na América do Sul e Central. Monsalve possui mais de 12 anos de experiência nas áreas de O&M;, vendas técnicas e oferta de serviços nos setores de energia solar e telecomunicações. Ela trabalhou em empresas multinacionais de tecnologia, em que oferecia suporte de atendimento ao cliente e diagnosticava problemas de infraestrutura de redes. Monsalve é fluente em inglês, espanhol e português, e reside em São Paulo, região que lhe serve de base para viajar por toda a América do Sul e Central e representar a Tigo como líder em MLPE.

"Terei muito prazer em exercer meu cargo na Tigo na Intersolar South America e conhecer os clientes já existentes, além de amadurecer novas parcerias", afirmou Monsalve. "Estou animada para disseminar os valores únicos e as oportunidades de ROI com o uso das soluções Tigo nesta que já é umas das regiões onde a adoção de energia solar mais cresce no mundo."

A SICES está aceitando pedidos de produtos Tigo em toda a América Latina. Para consulta de preços e prazo de entregas, acesse o site https://sicessolar.com.br/category/tigo/ ou ligue para +55 (11) 4193-2008. Para obter mais informações sobre o Flex MLPE e a Plataforma TS4 da Tigo, envie um e-mail para contact.latinamerica@tigoenergy.com ou acesse o site www.tigoenergy.com.

Sobre a SICES Solar

De origem italiana, com espírito pioneiro, transparência e inovação, a SICES Brasil lidera a geração distribuída no país. Essas bases foram responsáveis por tornar a empresa uma parceira estratégica em projetos solares fotovoltaicos das mais consagradas empresas de integração do Brasil. Em operação desde 2013, a SICES Brasil já comercializou mais de 415 MW de equipamentos para projetos pequenos, médios e grandes até o final de 2018, tornando-se a maior fornecedora de soluções no mercado de energia solar fotovoltaica do Brasil. Ao trabalhar para identificar os melhores fabricantes internacionais, a nova SICES Solar garante qualidade, entrega imediata e preços competitivos, e busca reduzir custos, riscos e viabilidade na implementação de sistemas fotovoltaicos, assegurando qualidade e desempenho superior do projeto. Saiba mais em www.sicessolar.com.

Sobre a Tigo Energy, Inc.

A Tigo é uma empresa do Vale do Silício (Silicon Valley), fundada em 2007 por uma equipe de tecnólogos experientes. Combinando uma abordagem exclusiva de nível de sistemas com conhecimento especializado de semicondutores, eletrônica de potência e energia solar, a equipe da Tigo desenvolveu a tecnologia Smart Module Optimizer de primeira geração para o setor solar. A visão da Tigo é impulsionar a tecnologia integrada e aperfeiçoada Flex MLPE e a tecnologia de comunicações para reduzir o custo da eletricidade solar. Ao formar parceria com fabricantes de inversores e módulos de nível 1 da indústria, a Tigo pode se concentrar na sua inovação fundamental com a plataforma modular TS4 mais inteligente e alavancar o ecossistema mais amplo. A Tigo mantém operações nos EUA, na Europa, América Latina, Japão, China, Austrália e no Oriente Médio. Acesse www.tigoenergy.com.

