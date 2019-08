Larry King pede divórcio de sua sétima mulher após 22 anos de casamento

O apresentador norte-americano Larry King entrou com pedido de divórcio de sua sétima mulher, Shawn Southwick King, após 22 anos de casamento. Aos 85 anos, ele apresentou a petição na terça-feira, 20, no Tribunal Superior de Los Angeles.



King e Shawn, que é atriz e cantora, se casaram em 1997 e tiveram dois filhos, Chance e Cannon. Eles já haviam pedido divórcio em 2010, mas depois se reconciliaram.



Larry King foi casado oito vezes com sete mulheres diferentes e tem cinco filhos ao todo. Ele se casou e se divorciou de Alene Akins, por exemplo, duas vezes.



O apresentador superou vários problemas de saúde nos últimos anos, incluindo um surto de câncer de pulmão em 2017.



Em abril, ele passou por uma cirurgia no coração após sofrer uma angina, dor no peito causada pela redução do fluxo sanguíneo para o órgão vital. Com informações da AP