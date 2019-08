Novo chefe do Conselho Soberano do Sudão toma posse

O generala sudanês, Abdel Fatah Al Burhan, tomou posse nesta quarta-feira em Cartum como chefe do Conselho Soberano, instituição responsável por organizar a transição para um poder civil no Sudão.

O general Burhan era até agora o número um do Conselho Militar de Transição, no poder desde que o exército destituiu o presidente Omar al-Bashir, após grande pressão popular.

Após a posse do novo comandante do Conselho Soberano, o país aguarda a nomeação de um primeiro-ministro de consenso.

Segundo os termos do acordo oficialmente assinado no sábado, Abdel Fatah Al Burhan permanecerá à frente do Conselho durante 21 meses e um civil o sucederá nos 18 meses restantes de transição.

A formação do Conselho acontece após meses de protestos dos sudaneses, que exigem um poder civil, em um contexto de grave situação econômica.