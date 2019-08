Facebook contrata jornalistas para guia de notícias

O Facebook confirmou os planos para um guia de notícias, que será editado por jornalistas experientes que serão contratados pela empresa.

A rede social contará com a experiência de jornalistas profissionais para selecionar artigos adequados e verídicos, explicou à AFP Campbell Brown, diretor de parcerias de notícias do Facebook.

Outra parte do conteúdo deste espaço será selecionada por algoritmos, que determinarão os interesses dos usuários do Facebook através das páginas consultadas.

"Nosso objetivo com a seção "guia de notícias" é proporcionar uma experiência personalizada e relevante", disse.

"Para a seção 'Top News' formaremos uma pequena equipe de jornalistas para assegurar que destacamos as notícias corretas", completou.

Mas a maior parte do conteúdo da seção será determinada pelo software, de acordo com Brown.

O Facebook adotou há alguns anos uma série de iniciativas para reforçar o setor de jornalismo, depois que a rede social recebeu muitas críticas pela difusão de notícias falsas.

"Estamos em uma fase inicial, mas as reações estão sendo positivas. Acredito que podemos oferecer às pessoas no Facebook uma experiência melhor com as notícias", afirmou Brown.

O Facebook pagará a alguns meios de comunicação para poder utilizar suas matérias.

"Quero ter certeza de que, na medida do possível, estamos financiando o máximo de jornalismo de alta qualidade possível", afirmou no início do ano o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg.