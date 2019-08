Comunicado do Business Wire :ERMProtect

A ERMProtect, empresa líder em segurança cibernética, tem o prazer de anunciar a expansão da sua Prática de Privacidade para ajudar os clientes a cumprirem com um cenário regulatório em constante mudança. O grupo de Privacidade se concentrará no desenvolvimento, implementação e revisão das práticas de proteção de dados nas organizações dos clientes para garantir a conformidade, melhorar a reputação da marca, elevar a confiança dos clientes e impulsionar os lucros.

O movimento feito pela ERMProtect vem em um momento de maior preocupação sobre como os dados são usados e vendidos, exigindo uma nova onde de regras e regulamentos. A prática, executada por profissionais bilíngues, atenderá os mercados dos EUA e da América Latina, fortalecendo o movimento da ERMProtect na região da América Latina.

Os especialistas em privacidade da ERMProtect desenvolverão novos programas de privacidade dos dados efetivos ou melhorarão os existentes, baseados na experiência e nas melhores práticas da indústria. Eles também estarão disponíveis para serviços de consultoria e ampliação da equipe de privacidade.

"Há um foco destacado em como as organizações protegem seus dados à medida que o público e os governos demandam mais vigilância e governança sobre como seus dados são usados'', disse o Dr. Rey Leclerc Sveinsson, CIPP, CIPM, FIP, CISSP, CISM, CRISC, CISA, que lidera a prática. "As organizações precisam de programas que lidem com a privacidade de uma perspectiva legal, técnica e operacional ampla".

"O valor excepcional do Rey é sua extensa experiência em tecnologia, segurança da informação e proteção dos dados", disse Silka Gonzalez, presidente e fundadora da ERMProtect. "Ele possui profundo conhecimento sobre as leis de privacidade e segurança cibernética. Essa é uma combinação rara de habilidades que permitirão a ele trazer valor aos nossos clientes".

O Dr. Leclerc-Sveinsson foi consultor em segurança cibernética e da informação, avaliações e implementação de GDPR, e todos os aspectos do desenvolvimento do programa de privacidade. Ele possui Ph.D. em Segurança da Informação e cinco mestrados em segurança cibernética e da informação e privacidade, incluindo John Marshall Law School, Albany Law School e Maastricht University Faculty of Law. Ele também possui 13 certificações importantes nos campos de Privacidade e Proteção dos Dados, Segurança da Informação, Auditoria da Segurança da Informação e Gestão de Risco.

Gonzales disse que os serviços de privacidade acrescentados foram uma "próxima etapa lógica" para uma empresa de 21 anos. "Privacidade e segurança cibernética estão convergindo. Melhorar os controles da segurança cibernética de modo que a privacidade possa existir se tornou um problema de sobrevivência de todas as empresas virtuais nesta era digital. Não poderíamos estar mais satisfeitos em ter alguém do calibre de Rey em nossa equipe".

A ERMProtect é uma Empresa de Treinamento e Segurança da Informação líder que ajuda os negócios a melhorarem sua postura de segurança e cumprirem com os regulamentos que governam os dados sensíveis. Os serviços incluem estratégia de Segurança da Informação, avaliações de segurança cibernética, remediação/implementação de soluções e investigações forenses digitais.

