França disposta a acolher migrantes do 'Ocean Viking'

O ministro francês do Interior, Christophe Castaner, declarou nesta terça-feira que a França está disposta a acolher migrantes que se encontrem a bordo do barco humanitário "Ocean Viking" "no mesmo nível" que os do "Open Arms", do qual Paris prometeu receber 40 pessoas.

"Estamos comprometidos com o 'Open Arms', nos comprometemos no mesmo nível com o 'Ocean Viking' [um barco operado pelas ONGs SOS Méditerranée e Médicos Sem Fronteiras, que zarpou em 4 de agosto de Marsella], para que possamos desembarcar o quanto antes as pessoas que estão nesses navios", explicou o ministro do Interior em uma coletiva de imprensa em Biarritz (sudoeste), onde será realizada a cúpula do G7 de 24 a 26 de agosto.

Isto não significa que a França se comprometa a acolher outros 40 migrantes do "Ocean Viking", mas que o nível de acolhida será "proporcional", explicou o ministro à AFP, dando a entender que poderia ser mais alto em função da distribuição com outros países.

Há 356 migrantes a bordo do "Ocean Viking", que se encontra entre Itália e Malta, enquanto o "Open Arms" resgatou cerca de 160 pessoas em sua missão.