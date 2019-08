Petróleo fecha em alta

O petróleo fechou com leve alta nesta terça-feira, na véspera de os Estados Unidos apresentarem seu relatório semanal sobre suas reservas.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro subiu 0,05%, a 60,03 dólares, no mercado de Londres, enquanto no de Nova York, o WTI para setembro avançou 0,2%, a 56,34 dólares.

A sessão teve várias oscilações, mas os investidores resolveram esperar para entender o estado das reservas americanas, avaliaram especialistas.

"Nas próximas 48 horas, os preços do petróleo devem ser influenciados pelas reservas americanas, enquanto essas reservas vêm crescendo nas últimas semanas", disse Robbie Fraser, da Schneider Electric.