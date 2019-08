Sudão cria Conselho Soberano para iniciar transición política

Militares e representantes da oposição no Sudão formaram, nesta terça-feira, um Conselho Soberano que dirigirá o país durante os três anos de transição para um governo civil, informou um porta-voz.

A composição do Conselho, de 11 membros, foi anunciada por um porta-voz do Conselho Militar de Transição que assumiu o poder após a destituição do ex-presidente Omar Al Bashir em abril.

O Conselho Soberano será presidido durante 21 meses pelo general Abdel Fatah Al Burhan, atual chefe do Conselho Militar de Transição.

"O presidente do Conselho Soberano tomará posse amanhã [quarta-feira] de manhã, às 11h [6h de Brasília]", informou o general Shamsedin Kabashi, porta-voz dos militares.

Em seguida, o general Burhan cederá o posto a um civil para os 18 meses seguintes da transição. Este período deve ser seguido por eleições democráticas em 2022.

Entre os seis civis nomeados para o Conselho, há duas mulheres, uma deles procedente da minoria cristã do país.