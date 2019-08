Próximo filme de James Bond se chamará '007: No time to die'

"007: No time to die" (007: Sem tempo para morrer, em tradução livre), será o título do próximo filme de James Bond, a 25ª entrega da saga, que estreará em abril, anunciaram os produtores nesta terça-feira.

"Daniel Craig regressa como James Bond, 007 em... NO TIME TO DIE. Estreia no Reino Unido em 3 de abril de 2020 e nos Estados Unidos em 8 de abril de 2020", afirmaram no Twitter.

O aguardado título não tem ainda tradução oficial para outros idiomas.

No fim de abril passado, o diretor do filme, o americano Cary Fukunaga, havia anunciado em um evento transmitido da Jamaica o elenco da nova aventura do lendário espião britânico e alguns detalhes da trama.

O americano Rami Malek, premiado este ano com o Oscar por sua interpretação do cantor Freddie Mercury em "Bohemian Rhapsody", interpretará o vilão do filme.

E a atriz cubano-espanhola Ana de Armas, que em 2017 brilhou em "Blade Runner 2049" e no fim deste ano deve aparecer junto a Craig no thriller "Knives Out", será uma nova "garota Bond".

A filmagem começou há meses, mas sofreu vários contratempos, como uma explosão no estúdio britânico de Pinewood em junho e uma pequena cirurgia de Craig no tornozelo.

A estreia do filme estava prevista inicialmente para o fim de 2019, mas o projeto foi atrasado quando o veterano Danny Boyle - diretor de filmes míticos como "Trainspotting - Sem limites" e "Quem quer ser um milionário?" - anunciou que o deixava por "diferenças criativas" com os produtores.

Em setembro, os produtores anunciaram a contratação de Fukunaga, diretor e roteirista nascido na Califórnia, conhecido por ter escrito e dirigido a primeira temporada da série "True Detective", pela qual ganhou um Emmy em 2014.