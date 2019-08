Telefonemas comprometem vice paraguaio

Novos registros de telefonemas revelados ontem pelo jornal paraguaio ABC Color apontam que o vice-presidente do Paraguai, Hugo Velázquez, falou diretamente com o ex-presidente da estatal responsável por Itaipu, a Administração Nacional de Eletricidade (Ande), Pedro Ferreira, sobre a reunião com a comitiva brasileira para tratar do acordo de venda de energia excedente da usina.



Em um telefonema de cinco minutos, no dia 9 de maio, Velázquez telefonou para o número de Ferreira, por volta das 16 horas. Nesse mesmo dia, estava agendada a reunião na sede da Ande em Ciudad del Este.



Com a transferência do encontro do dia 9 para o dia 10, a presença de Velázquez teria ficado comprometida. Horas depois do telefonema, na noite do dia 9, o representante jurídico de Velázquez, José "Joselo" Rodríguez, escreveu a Ferreira "em nome do vice-presidente da República" e confirmou sua presença na reunião da manhã do dia 10.



