Ataque contra base militar em Burkina Faso deixa 24 mortos

Um ataque extremista contra uma base militar no norte de Burkina Faso deixou 24 mortos e sete feridos na segunda-feira, de acordo com um balanço divulgado nesta terça-feira pelo Estado-Maior do exército.

O ataque, que teve como alvo a base de Koutougou, na província de Soum, foi um dos mais violentos já executados contra militares neste país africano.

Uma fonte das forças de segurança afirmou à AFP que "dezenas de terroristas a bordo de motos e caminhonetes" executaram o ataque contra a base militar

Burkina Faso, um país pobre do oeste da África, é cenário frequente de ataques jihadistas, que deixaram quase 500 mortos nos últimos quatro anos.

Os ataques são atribuídos a diversos grupos, alguns vinculados à Al-Qaeda e outros ao Estado Islâmico.