Comunicado do Business Wire :WeWork Companies LLC

WeWork Companies LLC (a "empresa"), com relação às suas notas seniores de 7,875% com vencimento em 2025 (as "notas seniores"), realizará uma teleconferência na segunda-feira, 26 de agosto de 2019, às 12 horas, hora do leste, em benefício de determinados participantes qualificados para discutir os resultados financeiros da empresa para o segundo trimestre de 2019.

Os detentores atuais e beneficiários das notas seniores, compradores em potencial de boa-fé das notas seniores, que são compradores institucionais qualificados (conforme definido na Regra 144A sob a Lei do Mercado de Capitais de 1933) ou pessoas fora dos EUA (conforme definido no Regulamento S sob a Lei do Mercado de Capitais de 1933), analistas de valores mobiliários e instituições financeiras formadoras de mercado podem obter acesso às informações de chamada para a teleconferência ao se registrarem no site seguro da empresa em investors.wework.com. Informações adicionais sobre a chamada (incluindo o número de discagem) serão fornecidas no site seguro.

As partes que solicitarem acesso ao site seguro da empresa deverão fornecer determinadas declarações e garantias que confirmem a sua condição de detentores ou beneficiários efetivos das notas seniores, compradores institucionais qualificados das notas, analistas de valores mobiliários ou formadores de mercado e que as informações fornecidas sobre o site seguro da empresa serão tratadas como confidencial.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Perguntas de investidores: Aristaia Vasilakis / Chandler Salisbury Investor@we.co Perguntas da imprensa: Jimmy Asci / Gwendolyn Rocco Press@we.co

