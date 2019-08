Comunicado do Business Wire :Slate Asset Management L.P.

Slate Asset Management L.P. (Slate), uma plataforma com liderança em gestão de ativos alternativos com foco em imóveis e ativos reais, anunciou hoje um investimento minoritário passivo, sem direito a voto, do programa Petershill de da Goldman Sachs Asset Management, criando um relacionamento estratégico com um dos principais gestores de investimentos do mundo e posicionando a Slate para o sucesso futuro. A transação não terá impacto no controle ou na tomada de decisões da Slate. As operações diárias e a gestão da Slate permanecerão inalteradas.

O investimento fornece capital que a Slate usará para aprimorar sua plataforma e aumentar seus investimentos de GP em negócios atuais e futuros e em veículos de investimento, fortalecendo ainda mais o alinhamento da empresa com seus clientes e parcerias de investimento.

O investimento acelera o objetivo da Slate de construir a principal plataforma de investimento alternativo independente em ativos imobiliários e reais. Como parte da transação, os fundadores da Slate, Blair e Brady Welch, assumiram um compromisso de longo prazo com o negócio.

Até o momento, a Slate realizou mais de US$ 11 bilhões de transações no Canadá, nos EUA e na Europa, mediante vários veículos em co-investimentos com parcerias institucionais mundiais, fundos de capital privado e fundos de investimentos imobiliários de capital aberto.

"Este investimento em nossa plataforma é um endosso de nosso pessoal, nossa estratégia e nosso futuro", disse Brady Welch, co-fundador da Slate. "Para nossos investidores e nossa equipe, esta é uma excelente notícia; nossa estratégia e modelo permanecem os mesmos, sendo que agora podemos nos beneficiar de nosso novo relacionamento com a Goldman."

Blair Welch, co-fundador da Slate, acrescentou que: "Desde que começamos com a Slate há quase 15 anos, mostramos que podemos agregar um tremendo valor, proporcionando a nossos investidores uma perspectiva exclusiva, concentrando-se nos fundamentos dos ativos que adquirimos e oferecendo a gestão prática que é inovadora e criativa. Com nosso novo relacionamento com a Goldman Sachs, Brady e eu estamos entusiasmados com o que todos nós da Slate podemos realizar juntos na próxima década e mais além."

"A Slate Asset Management é uma plataforma alternativa de gestão de ativos incrivelmente inovadora e dinâmica, com foco em imóveis", disse Robert Hamilton Kelly, Diretor Administrativo do Programa Petershill da Goldman Sachs Asset Management. "Somos grandes adeptos na estratégia, na equipe e no modelo. Estamos animados em fazer parceria com a Slate à medida que trabalham para captar oportunidades antes deles."

Sobre a Slate Asset Management

A Slate Asset Management L.P. é uma plataforma com liderança em investimentos alternativos com foco em imóveis, com mais de US$ 6 bilhões em ativos sob gestão. A Slate é um gestor orientado ao valor e um patrocinador significativo de todos seus veículos de investimento privados e de capital aberto, adaptados às metas e objetivos exclusivos de seus investidores. A abordagem cuidadosa e seletiva de investimentos da empresa agrega valor a longo prazo com ênfase em preservar capital e enormes retornos. A Slate é apoiada por pessoas excepcionais, com capital flexível e uma capacidade demonstrada de originar e executar uma ampla gama de oportunidades de investimento atraentes. Acesse slateam.com para saber mais.

Sobre o Programa Petershill da Goldman Sachs Asset Management (GSAM)

O programa Petershill é gerenciado pelo Grupo de Investimentos Alternativos e Seleção de Gestores (Alternative Investments & Manager Selection - AIMS) da GSAM, que oferece aos investidores soluções de investimento e consultoria nos principais fundos de capital privado, com gestores de fundos de cobertura, gestores imobiliários, estratégias de patrimônio público e renda fixa. Com investimentos em mais de 20 empresas de gestão de ativos, o programa Petershill fornece capital estratégico para empresas de gestão de ativos de médio porte, arrecadando mais de US$ 5 bilhões em obrigações desde o início. A GSAM é um dos principais gestores de investimentos do mundo com mais de US$ 1 trilhão em ativos sob supervisão global em 30 de junho de 2019.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190819005594/pt/

Slate Asset Management Katie Fasken 416-583-1785

Goldman Sachs Patrick Scanlan 212-902-5400

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.