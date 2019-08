Economia chilena cresce 1,9% no segundo trimestre

A economia chilena cresceu 1,9% no segundo trimestre do ano, em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionada pelos serviços, apesar da queda na indústria, informou nesta segunda-feira o Banco Central.

Em dados corrigidos, em relação ao trimestre anterior, o Produto Interno Bruto (PIB) se expandiu 0,8%. Nos primeiros seis meses do ano, o Chile cresceu 1,75%.

"As atividades de serviços impulsionaram a economia, destacando-se os serviços pessoais e, em menor escala, os empresariais e imobiliários. Já a industria e a atividade agropecuária caíram neste período", diz o relatório.

Maior produtor global de cobre, o Chile sofre com as turbulências desatadas pela guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Por isso, o governo de direita de Sebastián Piñera espera uma expansão anual da economia de cerca de 3%, após somar uma alta de 4% no ano passado.