Wall Street abre em alta estimulada por aumento no rendimento de bônus

Wall Street seguia em alta na abertura desta segunda-feira (19), alavancada pelo aumento do rendimento de títulos e pela extensão do período concedido ao gigante chinês das telecomunicações Huawei para fazer negócios nos Estados Unidos: o Dow Jones ganhava 1,22%, e o Nasdaq subia 1,40%.

A Bolsa de Nova York teve várias sessões turbulentas na última semana. Embora os principais índices tenham terminado no azul na sexta-feira, na quarta, o Dow Jones havia sofrido sua queda mais forte do ano (-3,05%), em meio a um breve clima de pânico no mercado de valores.