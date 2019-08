Batalha do governo sírio contra jihadistas deixa 'dezenas de mortos' em Idlib

As forças pró-governo sírias estavam, neste domingo (18), a apenas um quilômetro de Khan Sheikun, cidade sob controle jihadista no noroeste da Síria, imersas em combates nos quais morreram dezenas de insurgentes - anunciou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Os últimos confrontos começaram na madrugada deste domingo e já deixaram 45 extremistas e aliados rebeldes mortos, relatou o OSDH, acrescentando que 17 membros das forças pró-governo também morreram.

A maior parte da província de Idlib e segmentos de Aleppo, Hama e Latákia ainda escapam do controle do regime de Bashar al-Assad, oito anos após o início da guerra.

Hoje, as forças pró-Assad retomaram a cidade de Tell al-Nar, a noroeste de Khan Sheikun, e estão se aproximando da rodovia, de acordo com o OSDH.

Desde o final de abril, pelo menos 1.400 combatentes jihadistas e rebeldes e 1.200 pró-governo morreram nos confrontos nesta província, segundo a ONG.

Mais de 370 mil pessoas perderam a vida, e milhões foram deslocadas, desde o início da guerra da Síria, em 2011.