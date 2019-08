Gibraltar rejeita pedido dos EUA para reter petroleiro iraniano

O governo do território britânico de Gibraltar rejeitou, neste domingo (18), um pedido dos Estados Unidos para reter o petroleiro iraniano que se prepara para deixar suas águas territoriais, explicando que as sanções americanas não são aplicáveis na União Europeia (UE).

"Em virtude do Direito Europeu, Gibraltar não pode fornecer a assistência solicitada pelos Estados Unidos", que busca deter o cargueiro pelas sanções americanas contra o Irã, explicaram as autoridades deste território britânico situado no extremo sul da Espanha.