Paciente de hospital psiquiátrico mata quatro pessoas na Romênia

Quatro pessoas morreram, e outras nove ficaram feridas, atacadas por um paciente de um hospital psiquiátrico ao nordeste de Bucareste, Romênia, na madrugada deste domingo (18) - informou a imprensa local.

No sábado à noite, um homem de 38 anos, que foi internado voluntariamente, entrou em uma sala do hospital de Sapoca e agrediu pacientes que recebiam soro.

Com problemas mentais e quadro de demência, os pacientes não conseguiram reagir no momento do ataque.

Três deles, agredidos na cabeça, morreram no local. A quarta vítima fatal foi transferida para uma unidade de Emergência da cidade de Buzau, mas faleceu pouco depois, por traumatismo craniano.

Entre os nove feridos, estão dois homens em coma e outros sete com ferimentos leves.

O agressor tentou fugir, mas foi detido por um segurança da unidade médica.

"Tudo aconteceu em menos de um minuto", relatou a diretora do Hospital Psiquiátrico de Sapoca, Viorica Mihalascu. Segundo ela, o agressor agiu durante um "episódio agudo de psicose".

"O paciente foi admitido com um nível de vigilância normal. Os sintomas que apresentava não faziam pensar que fosse acontecer uma catástrofe", reconheceu a diretora, em entrevista ao canal de televisão romeno Antena 3.