EUA emitem ordem para apreender petroleiro iraniano Grace 1

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos emitiu nesta sexta-feira (16) uma ordem de apreensão do petroleiro iraniano Grace 1, um dia após um juiz em Gibraltar autorizar a liberação do navio retido em seu território desde 4 de julho.

Washington pediu a apreensão do petroleiro, que continuava ancorado na costa de Gibraltar nesta sexta, por ter participado de um "complô para acessar ilegalmente o sistema financeiro americano com o objetivo de apoiar envios ilícitos para a Síria a partir do Irã por parte dos Guardiões da Revolução, uma organização estrangeira considerada terrorista", disse o Departamento de Justiça.

A ordem emitida estabelece que o navio, o petróleo que transporta e 995.000 dólares podem ser apreendidos devido a violações da Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA), fraude bancária, lavagem de dinheiro e outros delitos.

As autoridades iranianas tinham informado horas antes que o navio se preparava para zarpar, seis semanas após ter sido retido em Gibraltar, em uma aparente represália pelo embargo de um petroleiro britânico por parte do Irã no estreito de Ormuz.

O Grace 1 vai mudar de nome para retomar sua viagem e navegar com bandeira iraniana em vez da panamenha, segundo Khalil Eslami, vice-diretor de Portos Iranianos e da Organização Marítima.