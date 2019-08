Fitch reduz nota da dívida argentina e alerta para risco de moratória

A agencia de classificação Fitch reduziu, nesta sexta-feira, a nota da dívida da Argentina em dois pontos, de "B" para "CCC", uma categoria que indica que há possibilidades de moratória, em um contexto de volatilidade dos mercados, com uma queda aguda do peso.

"A redução da nota da Argentina reflete a elevada incerteza política após as eleições primárias de 11 de agosto, um rigoroso aperto das condições de financiamento e uma esperada deterioração do ambiente macroeconômico que amplia a possibilidade de uma moratória ou reestruturação de algum tipo", destaca a Fitch.

Segundo a agência, as eleições primárias ressaltaram os riscos de uma descontinuidade das políticas após as eleições gerais de outubro, em caso de vitória de Alberto Fernández, peronista de centro-esquerda que concorre em chapa com a ex-presidente Cristina Kirchner.

Fernández e Kirchner ficaram como claros favoritos à eleição de 27 de outubro após vencerem as primárias abertas de domingo, com 47% dos votos. O presidente Mauricio Macri conseguiu apenas 32%.

"Isto provocou um colapso da confiança dos mercados, inclusive com uma aguda desvalorização do peso", segundo a Fitch. O peso argentino fechou em alta nesta sexta, a 58,12 por dólar, mas acumulou queda de 19,91% na semana.

A economia argentina fechou 2018 com uma retração de 2,5% e, para este ano, o FMI ajustou suas projeções para baixo, antecipando queda de 1,3% no PIB.

Com relação ao crescimento, a Fitch projeta retração de 2,5%, contra estimativa anterior de queda de 1,7% do PIB, devido à "crescente probabilidade de que a recuperação moderada que antes era esperada para a segunda metade do ano não se materialize".

Em 12 de julho, a agência de classificação de risco Moody's alterou a perspectiva da dívida da Argentina para negativa, mas manteve a nota em B2 e em agosto a agência de classificação de risco S&P; confirmou o rating da dívida argentina em "B".