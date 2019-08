Mercado fecha em alta, mas mercado continua preocupado

O petróleo fechou com leve alta nesta sexta-feira, mas o mercado permanece am atitude prudente devido a sua apreensão sobre o futuro da demanda.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro teve alta de 0,7% no mercado de Londres, a 58,64 dólares. Em Nova York, o barril de WTI para setembro também subiu 0,7%, a 54,87.

No acumulado da semana, o Brent ganhou 0,2%, e o WTI, 0,7%.

Apesar das altas tênues, investidores temem que a demanda caia devido à expectativa de um crescimento econômico mundial menor. Soma-se a isso a incerteza sobre a duração da guerra comercial entre China e Estados Unidos que abala os investimentos das empresas.