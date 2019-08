Presidente do Gabão reaparece em público depois de 10 meses

O presidente do Gabão, Ali Bongo Ondimba, assistiu nesta sexta-feira em Libreville uma cerimônia e foi visto pela primeira vez dez meses depois de sofrer um acidente cardiovascular.

Essa foi sua primeira aparição pública, fora do palácio, e filmada por meios de comunicações não oficiais, em um momento em que a oposição discute se ele tem ou não condições de continuar no cargo.

Bongo, de 60 anos, usava uma bengala para se locomover e foi ajudado por assessores para subir uma escada para depositar uma coroa de flores no mausoléu do primeiro presidente do país, Léon Mba.