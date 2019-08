Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, provedora líder mundial em serviços de mensagens e Rich Communications Services (RCS), anunciou hoje que a sua solução RCS Business Messaging (RBM) está pronta para acelerar a geração de receita para as operadoras de rede móvel (MNOs) com um sólido ecossistema de parceiros. Esse ecossistema está preparado para levar marcas e conteúdo para o canal RCS, expandindo a receita de mensagens A2P e abrindo novas oportunidades de receita em varejo de bate-papo, atendimento ao cliente e publicidade digital para operadoras de telefonia móvel.

O Programa global de ecossistema de parceiros de mensagens empresariais RCS da Mavenir lançado em agosto de 2018 consiste em uma comunidade crescente de parceiros de mensagens líderes do setor que se concentram no fornecimento de um atraente ecossistema de mensagens B2C (business-to-consumer) para as MNOs se tornarem a plataforma de mensagens móveis preferida de anunciantes, marcas, provedores de conteúdo e empresas. Em seu primeiro ano, o ecossistema cresceu para 60 membros, incluindo agregadores, desenvolvedores de aplicativos de negócios e chatbot, além de provedores de plataforma de comunicação como serviço (CPaaS), e tem sido essencial para acelerar as seis implementações da RCS Business Messaging da Mavenir na Europa e América do Norte, as quais devem ser lançadas antes do final do ano.

Esse ecossistema de parceiros permite que as MNOs comecem rapidamente a gerar receita de mensagens empresariais, oferecendo uma gama mais ampla de serviços para empresas e marcas, resultando em um canal limpo e ponto único de integração, mantendo o controle do relacionamento com marcas, agregadores e usuários finais.

"O sucesso da RCS Business Messaging para as operadoras de telefonia móvel depende da capacidade da empresa de fornecer um engajamento mais rico e mais rápido ao consumidor", disse Guillaume Le Mener,vice-presidente sênior e gerente geral, Soluções de Mobilidade Empresarial, Mavenir. "O rápido crescimento do ecossistema de parceiros da Mavenir, incluindo especialistas empresariais como a LivePerson e a Twilio, demonstra um interesse crescente em RCS como um canal B2C para as empresas interagirem com os atuais 257 milhões de usuários ativos mensais de RCS. O ecossistema será um fator crítico de sucesso combinado com a nossa vasta experiência em mensagens RCS, colaboração com a GSMA e alcance da operadora móvel para tornar o RCS Business Messaging o canal de escolha para engajamento móvel com os 831 milhões de usuários RCS da GSMA até o primeiro trimestre de 20211.

A solução RCS Business Messaging permite que marcas, agregadores, provedores de conteúdo, empresas e MNOs monetizem as tecnologias de transmissão de mensagens RCS e ofereçam experiências ricas de multimídia para o usuário final a partir de aplicativos nativos de transmissão de mensagens em dispositivos móveis.

A vantagem do tempo de entrega ao mercado está preparando os aplicativos de negócios para usar o canal RCS com antecedência, permitindo que eles se integrem na implantação RCS das MNOs em questão de dias.

Alguns fatos importantes sobre o bom momento do RCS:

-- As MNOs globais estão planejando lançamentos de RCS Business Messaging neste ano.

-- O Google lançou o modo convidado de RCS em vários mercados em todo o mundo.

-- Já é suportado no cliente Android Messaging do Google pré-integrado pela maioria dos fabricantes de dispositivos Android (e disponível para download em dispositivos mais antigos).

-- Já é suportado no Samsung Messages Client incorporado nos smartphones mais recentes com Android da Samsung.

-- A Mavenir também fornece um cliente móvel para download para as MNOs que desejam usar essa abordagem em seu mercado.

Para saber mais sobre o RCS Business Messaging ou o ecossistema da Mavenir, visite https://mavenir.com/business-messaging-ecosystem.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir é a única fornecedora de software do mercado para redes de ponta a ponta e nativas na nuvem. A empresa tem como objetivo acelerar a transformação de redes de software e redefinir a economia de redes para provedores de serviços de comunicação (Communications Service Provider, CSP) ao oferecer um portfólio abrangente de produtos completos em todas as camadas do conjunto de infraestrutura de rede. Desde camadas de aplicação/serviço de 5G até núcleo de pacote e RAN, a Mavenir lidera em matéria de soluções de rede nativas na nuvem evoluídas, possibilitando que usuários finais realizem experiências inovadoras e seguras. Aproveitando os avanços dos primeiros atuantes no mercado em VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC e RAN virtualizada, a Mavenir acelera a transformação de redes para mais de 250 clientes CSP em mais de 130 países, os quais atendem a uma parcela superior a 50% dos assinantes do mundo.

Nós incorporamos arquiteturas tecnológicas e modelos de negócios inovadores e revolucionários que promovem agilidade, flexibilidade e velocidade de serviços. Com soluções que impulsionam a evolução da NFV para obter economia de escala na internet, a Mavenir oferece a CSPs soluções para geração de receita, redução de custos e proteção da receita. Saiba mais em mavenir.com

1 Previsão global da GSMA para o crescimento do RCS

