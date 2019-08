Trump acredita em acordo comercial 'fantástico' com Reino Unido após Brexit

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que está otimista sobre a possibilidade de fechar um acordo comercial "fantástico" com o Reino Unido após a saída dos britânicos da União Europeia, no dia 31 de outubro.

"Acredito que vamos ter um acordo comercial grande e fantástico com o Reino Unido. Vamos fazer muito mais negócios do que estamos fazendo com o Reino Unido", respondeu Trump a jornalistas em New Hampshire, antes de um comício.

"Teremos uma relação fantástica com o Reino Unido e um magnífico acordo comercial. Isto avança rapidamente", afirmou o presidente, que tem manifestado com frequência seu apoio ao novo premier britânico, Boris Johnson.

Na capital americana, o ministro britânico das Relações Exteriores afirmou que Londres está "absolutamente decidida e determinada a abandonar a União Europeia até o final de outubro", considerando que um Brexit sem acordo será responsabilidade de seus parceiros europeus.

Johnson acredita que um acordo comercial com Washington será um remédio para as turbulências econômicas provocadas pelo Brexit.