Comunicado do Business Wire :Patient Safety Movement Foundation

A Anesthesia Patient Safety Foundation (APSF), em parceria com a Patient Safety Movement Foundation (PSMF), está aceitando propostas para o Patient Safety Curriculum Award. O prêmio de US$ 100.000 irá para um pesquisador de educação anestésica com a intenção de modificar o Patient Safety Curriculum da PSMF para abordar a segurança do paciente no período perioperatório. O premiado também testará a eficácia e a eficiência educacional da implementação do currículo em programas de treinamento anestésico.

"Este importante trabalho contribuirá para o considerável valor fornecido pelo Patient Safety Curriculum da PSMF", disse Mark Warner, presidente da APSF. "Para garantir a segurança dos pacientes e atingir nossa meta coletiva de zero mortes evitáveis em hospitais, é imperativo educar e treinar os profissionais médicos na segurança do paciente."

Para serem elegíveis, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

-- Ser um profissional de anestesia (ou seja, anestesiologista, enfermeiro anestesista ou anestesiologista assistente)

-- Trabalhar em tempo integral em um Departamento de Anestesiologia em uma instituição acadêmica dos EUA

-- Ter um interesse documentado e aptidão para a educação anestésica e segurança do paciente

Requisitos de proposta adicionais estão disponíveis no site da APSF: APSF.org. As submissões devem ser enviadas até as 17h00 CDT (horário de verão central dos Estados Unidos) de 31 de dezembro de 2019. A notificação do prêmio será feita em 6 de março de 2020.

"Não consigo imaginar um parceiro melhor para este projeto do que a APSF. Este programa ajudará os profissionais de saúde a desenvolverem conhecimento, práticas, atitude e comportamento necessários para eliminar os erros médicos evitáveis", disse o Dr. David Mayer, diretor executivo da PSMF. "Ele reforça o excelente trabalho feito por nosso grupo de trabalho para o Patient Safety Curriculum no desenvolvimento do trabalho existente."

Para dúvidas sobre o RFP e requisitos para participação, entre em contato com Stacey Maxwell pelo e-mail maxwell@APSF.org.

Sobre a Anesthesia Patient Safety Foundation

Fundada em 1985, a Anesthesia Patient Safety Foundation (APSF) promove pesquisas sobre problemas de segurança do paciente perioperatório, apoia o desenvolvimento de carreiras na segurança do paciente, oferece comunicações e materiais educativos sobre segurança do paciente a todos os fornecedores de anestesia e defende mudanças nas práticas clínicas que melhoram a segurança do paciente. O objetivo da APSF é que o paciente não seja prejudicado pela anestesia.

Sobre a Patient Safety Movement Foundation

A cada ano, mais de 200.000 pessoas morrem desnecessariamente nos hospitais americanos. Em todo o mundo, 4,8 milhões de vidas são perdidas da mesma maneira. A Patient Safety Movement Foundation (PSMF) é uma entidade global sem fins lucrativos que oferece ferramentas gratuitas para que se alcance ZERO mortes evitáveis decorrentes de erros hospitalares. A Patient Safety Movement Foundation foi estabelecida a partir do apoio da Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare com o objetivo de reduzir a ZERO o número de mortes evitáveis. Melhorar a segurança do paciente exige um esforço de colaboração de todas as partes interessadas, o que inclui pacientes, prestadores de cuidados de saúde, empresas de tecnologia médica, governos, empregadores e pagadores privados. A Cúpula Mundial de Tecnologia, Ciência e Segurança do Paciente da PSMF reúne as melhores mentes do mundo para participar de discussões intelectualmente instigantes e gerar novas ideias para desafiar o status quo. Nossas Soluções Acionáveis para a Segurança do Paciente (Actionable Patient Safety Solutions, APSS) oferecem processos baseados em evidências para ajudar os hospitais a eliminarem os erros. Nosso Open Data Pledge encoraja as empresas de tecnologia de cuidados com saúde a compartilharem os dados pelos quais seus produtos são adquiridos. Acesse patientsafetymovement.org.

