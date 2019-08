Pelosi adverte contra Brexit afetar Irlandas

Não existe chance de um acordo comercial entre os EUA e o Reino Unido ser sancionado pelo Congresso se a separação britânica da União Europeia minar o acordo de paz da Sexta-Feira Santa entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, disse ontem a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi.



O governo Trump negocia um acordo de livre-comércio com o Reino Unido que entraria em vigor após o Brexit. (Com agências internacionais)











As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.