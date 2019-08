Imperador japonês manifesta 'profundos remorsos' pela guerra

O imperador Naruhito do Japão, que subiu ao trono em 1º de maio passado, manifestou nesta quinta-feira seus "profundos remorsos" pelos excessos cometidos por seu país durante a Segunda Guerra Mundial.

"Refletindo sobre nosso próprio passado e sentindo profundos remorsos, desejo sinceramente que jamais se repitam os estragos da guerra", disse Naruhito em uma cerimônia em Tóquio que recordou a capitulação japonesa em 15 de agosto de 1945.

Naruhito revelou "sentir uma grande tristeza pelo grande número de mortos e por seus familiares".

Com estas palavras, Naruhito se alinha a seu pai, Akihito, que também empregou a expressão "profundos remorsos", por ocasião do 70º aniversário da rendição incondicional do Japão.

Naruhito, 59 anos, subiu ao trono após a abdicação de Akihito, e já havia manifestado a intenção do pai de reconhecer os excessos cometidos pelo Exército japonês durante a Segunda Guerra.