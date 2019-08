Comunicado do Business Wire :US Media

A US Media,media hublíder na América Latina, foi convidada para expor no Centroamérica Travel Market, CATM 2019, evento que reúne autoridades e os atores mais importantes dessa indústria na região.

A edição de 2019 teve lugar na Cidade da Guatemala, nos últimos 4 e 5 de julho de 2019. "A experiência de Us Media nos aproximou do INGUAT, Instituto Guatemalteco de Turismo, para quem desenvolvemos estratégias de mídia global nos últimos 2 anos. Divulgamos as atrações, beleza natural e as amplas opções de turismo na Guatemala, o coração do mundo Maia, em diferentes meios e formatos. O turismo gera mais de 20 bilhões de dólares em divisas e ao redor de 18 milhões de visitantes todo ano na América Central que é un destino multipaís que requer esforços conjuntos na regulamentação e logística para permitir o livre trânsito de turistas, serviços e mercadorias", explica Bruno Almeida, CEO da Us Media.

A indústria do turismo é uma das que mais se beneficiaram da revolução digital. Há centenas de opções para a compra e uma infinidade de destinos e pacotes para todos os gostos. "Justamente sobre essa revolução digital viemos conversar. Não somente falamos de como o consumidor se viu empoderado com as plataformas online, senão de como o uso do "Big Data" é fundamental para saber quando e como expor a audiência a uma oferta de viagem. Saber o ciclo de vida do consumidor, entender os dados intrínsecos às suas preferências e costumes ajudará aos anunciantes a ser cada vez mais eficientes nas suas estratégias de aquisição digital", finaliza Bruno Almeida.

US Media apresentou números e uma interpretação dos resultados da publicidade na região a autoridades do turismo de 7 países durante o evento. Com uma equipe de mais de cem especialistas em mídia Latinoamericana, US Media, fundada em 2003, conta com um portfolio de soluções de mídia, tecnologia e alianças para chegar ao target de maneira geolocalizada, através de mídia digital e tradicional. Para conhecer um pouco mais sobre a ampla experiência da Us Media no desenvolvimento de estratégias de mídia internacional para a indústria de turismo acessa http://www.usmediaconsulting.com/es/travel-media-agency/

