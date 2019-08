Comunicado do Business Wire :BCW

A BCW (Burson Cohn & Wolfe), uma importante agência de comunicação global, anunciou hoje o lançamento do BCW Entertainment, um novo conjunto de ofertas de entretenimento idealizado para "sensibilizar" pessoas e desenvolver marcas através da cultura pop. O BCW Entertainment é patrocinado pela BWR, que tem sua sede em Beverly Hills e é uma importante empresa de entretenimento, além de membro do BCW Group, que aperfeiçoou sua expertise nas últimas quatro décadas.

"No mundo atual, ganhar atenção e influência está se tornando cada vez mais complexo", disse Donna Imperato, diretora executiva global da BCW e do BCW Group. "Uma estratégia de entretenimento inteligente atrai as pessoas, enquanto vivem as suas vidas, participando de eventos e filmes, músicas, podcasts e conteúdo social que consomem. A marca se torna parte de suas vidas quando menos esperam. Ao combinar a experiência especializada da BWR com os dados, conteúdo e poder criativo da BCW, vamos oferecer uma oferta de entretenimento incomparável aos nossos clientes."

O BCW Entertainment contará com a liderança de Eric Green, um importante veterano do setor de entretenimento, que está sendo promovido a presidente da BWR, com vigência imediata. Green fará parceria com Sunny Jenkins, que recentemente se uniu à BWR no recém-criado papel de diretora de crescimento. A BWR oferece acesso privilegiado à indústria de entretenimento ao liderar talentos e as suas principais mentes criativas para dar aos clientes uma vantagem instantânea. A empresa representa atualmente redes de televisão e digitais, criadores de conteúdo, eventos de tapete vermelho e mais de 150 personalidades em filmes, TV e música.

"Eric é amplamente reconhecido como um especialista em entretenimento corporativo, celebridades e arenas de estilo de vida", continou Imperato. "Estou confiante de que ele é a pessoa certa para liderar o BCW Entertainment e ainda desenvolver a BWR."

"Temos a ambição arrojada de oferecer o conjunto de ofertas de entretenimento mais abrangente da indústria para marcas em todos os setores", disse Green. "Por meio do BCW Entertainment, vamos ajudar as marcas a desenvolver estratégias de entretenimento orientadas por insights - através dos pontos de interesse do público - para que se tornem parte da conversa cultural e se conectem com as pessoas de maneira genuína."

As ofertas do BCW Entertainment incluem:

-- Estratégia de marketing de entretenimento: desenvolver estratégias orientadas por dados e insights - em vários pontos de interesse do público - que criam reconhecimento, relevância e diferenciação da marca.

-- Integração estratégica de conteúdo: identificar oportunidades de pré-produção para inserir as marcas e as suas campanhas de marketing no conteúdo popular.

-- Estratégia de parceria e ativação: recomendar, negociar e dar vida a patrocínios e parcerias integrados, criando acesso irrestrito a todos os clientes.

-- Planejamento e gerenciamento de eventos experimentais: planejar e executar várias ativações de marcas, incluindo estreias, premiações, tapetes vermelhos, festas, equipes de rua e muito mais.

-- Aquisição de talentos e influenciadores: Conectar marcas aos talentos e influenciadores certos para atuar como embaixadores poderosos da marca.

-- Product Seeding (semeadura do produto): colocar os produtos nas mãos de celebridades, estilistas e outros influenciadores para torná-los "imperdíveis" de um dia para outro.

-- Relações públicas de entretenimento e estilo de vida: formar e colocar as histórias dos clientes nas lojas on-line/off-line que são importantes.

-- Estratégia de comunicação para empresa de entretenimentos: ajudar estúdios, produtores e outros atuadores do setor a se destacar e a navegar pela disrupção da categoria, motivada pela tecnologia, novos modelos de entrega de conteúdo e questões sociais dominantes de nosso tempo.

Antes de se tornar presidente da BWR, Green liderou sua divisão de entretenimento, supervisionando o seu talento, entretenimento filmado e departamentos de mídia digital e social, com clientes incluindo grandes marcas da mídia, além de marcas nos setores automotivo, de hotéis e resorts e cuidados com a visão.

Jenkins terá como objetivo o crescimento geral da agência, a criação da nova oferta de entretenimento e negócios de estilo de vida, moda e beleza. Jenkins tem ampla experiência em vários setores, incluindo moda, acessórios, joalheria, varejo, bebidas e filantropia. Ela se une à BWR vinda do HL Group, onde recentemente atuou como vice-presidente executiva e líder em clientes em todas as relações da costa oeste, incluindo clientes dos setores de moda, alimentos e bebidas, varejo de luxo e hotelaria. Antes, ela atuou como vice-presidente de Relações Públicas Globais, Eventos e Parcerias para o Grupo BCBGMAXAZRIA.

O BCW Entertainment será levado para fora de Los Angeles e terá o apoio de uma equipe global localizada nas cinco regiões da BCW: América do Norte, América Latina, Europa e África, Ásia-Pacífico e Oriente Médio.

Sobre a BWR

Com sede em Beverly Hills e Nova York, a BWR realizou campanhas inovadoras destinadas ao público consumidor e de negócios por 40 anos. Para mais informações, visite www.bwr-pr.com.

Sobre a BCW

A BCW, uma das maiores agências mundiais de comunicações e serviços completos, está no ramo de "sensibilizar" as pessoas em nome de seus clientes. Fundada com a fusão da Burson-Marsteller e Cohn & Wolfe, a BCW oferece conteúdo criativo orientado digitalmente e para dados, além de programas de comunicações integrados em mídia adquirida e dimensionada em todos os canais para clientes nos setores de B2B, consumidor, corporativo, gestão de crises, CSR, assistência médica, assuntos públicos e tecnologia. A BCW faz parte da WPP (NYSE: WPP), uma empresa de transformação criativa. Para mais informações, acesse www.bcw-global.com.

