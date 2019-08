Comunicado do Business Wire :Project Management Institute

O Project Management Institute (PMI) tem o orgulho de anunciar que dobrou sua meta inicial de comprometimento, sendo que suas partes interessadas se comprometeram em contribuir com 100.000 horas de trabalho voluntário para promover as causas alinhadas com as Metas de Desenvolvimento Sustentável (SDGs) da ONU. Como parte da Comemoração Global de Serviços, que dura todo o ano, profissionais de todo o mundo estão contribuindo com seu conhecimento em gestão de projetos para capacitar organizações locais e fortalecer suas comunidades.

A meta de compromisso do PMI por seu 50o Aniversário e Comemoração Global de Serviços é parte de uma expansão geral da campanha Torne Possível da associação, aproveitando a paixão de profissionais de projetos em todo o mundo para impulsionar a mudança social. Inicialmente lançado no outono de 2018, o Torne Possível tem foco no engajamento de diversas partes interessadas do PMI - de membros e titulares de credenciais e líderes de seções e voluntários - e outros que estão interessados em fazer a diferença, reunindo-os em torno de uma visão comum de causar um impacto positivo na sociedade.

"Não conseguimos pensar em um modo melhor de comemorar nossos 50o aniversário do que oferecer às pessoas a oportunidade de aplicar suas habilidades de gestão de projetos e conhecimento a alguns dos problemas sociais mais urgentes da sociedade", disse Sunil Prashara, presidente e diretor executivo do PMI. "Sabemos que a gestão de projetos é fundamental para gerenciar mudanças e entregar resultados estratégicos, transformando ideias em realidade - essencialmente tornando os sonhos realidade - e estamos muito animados em mostrar como estas habilidades podem fazer uma poderosa diferença ao fortalecer também a sociedade."

Todas as partes interessadas do PMI são convidadas a participar ao se comprometer em utilizar seus conhecimentos de liderança de projetos para o bem em projetos que se alinham com as SDGs no site da Comemoração Global de Serviços do PMI.

Torne Possível pela Gestão de Projetos

A noção de fortalecer a sociedade não é novidade para as partes interessadas do PMI. Por exemplo, o PMI Equador usou sua experiência em gestão de projetos para ajudar as comunidades a se recuperar após um devastador terremoto de magnitude 7,8 em 2016 que matou pelo menos 676 pessoas, feriu mais de 16.000, deixou 700.000 precisando de assistência imediata e destruiu 90% da infraestrutura em muitas áreas.

O gerente de projetos, Santiago Cartagena, da Seção PMI Equador se uniu a uma ONG local que já possuía redes de extensão em Esmeraldas, no Equador, uma das províncias mais atingidas. Santiago e seus colegas ministros forneceram treinamento em espécie para gestão de projetos e apoio, tanto para a organização local quanto diretamente para mulheres empreendedoras na região.

"Todos temos a responsabilidade de devolver à vida o que nos foi dado", disse Santiago. "Nossos esforços ajudaram a apoiar e treinar mais de 200 mulheres na província de Esmeraldas, e isto é apenas o começo. Para mim, a gestão de projetos vai além das ferramentas; é suporte, apoio, estar com as pessoas."

O PMI tem o orgulho de apoiar projetos de voluntariado como este e continuará a compartilhar o impacto de projetos globais e seu impacto nas comunidades locais mediante o Torne Possívele sua Comemoração Global de Serviços.

Apoiando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Além das horas de voluntariado e reconhecendo aquelas que causam impacto, o PMI está dando passos como organização para formalizar seu compromisso de ser uma força para o bem social. O PMI assinou recentemente o Pacto Global das Nações Unidas (ONU), se unindo a uma rede de mais de 9.500 organizações com base em mais de 160 países e representando quase todos os setores. As parcerias do Pacto Global das Nações Unidas trabalham para alinhar suas estratégias e operações com princípios universais sobre direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, e se comprometem a adotar ações que avancem as metas sociais. Por meio desta parceria, o PMI buscará modos de aplicar a gestão de projetos, programas e portfólios para ajudar a alcançar as SDGs até 2030.

"Para qualquer organização, alinhar-se com as Metas de Desenvolvimento Sustentável da ONU requer planejamento cuidadoso e gestão de projetos", disse Prashara. "Muitas SDGS apenas podem ser alcançadas mediante uma cooperação verdadeiramente multissetorial e mundialmente complexa. É por isto que a PMI está publicamente comprometida em usar seus conhecimentos para ajudar as organizações a se alinhar com eficiência a estas metas".

Para saber mais sobre o 50o Aniversário da PMI, emprenhar seu apoio e se manter atualizado sobre o progresso e as histórias do Torne Possível, acesse PMI.org/Anniversary.

Siga a jornada do PMI para se alinhar com as SDGs da ONU, seguindo @PMInstitute no Twitter e Facebook e no LinkedIn.

Sobre o Project Management Institute (PMI)

O Project Management Institute (PMI) é a principal associação do mundo para aqueles que consideram a gestão de projetos, programas ou portfólios sua profissão. Fundado em 1969, o PMI agrega valor a mais de três milhões de profissionais que trabalham em quase todos os países por meio de advocacia, cooperação, educação e pesquisa a nível mundial. Avançamos em carreiras, aprimoramos o sucesso organizacional e amadurecemos ainda mais a profissão de gestão de projetos através de padrões reconhecidos mundialmente, certificações, comunidades, recursos, ferramentas, pesquisa acadêmica, publicações, cursos de desenvolvimento profissional e oportunidades de networking. Como parte da família PMI, o ProjectManagement.com cria comunidades globais on-line que fornecem mais recursos, melhores ferramentas, redes maiores e perspectivas mais amplas. Acesse www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute e no Twitter @PMInstitute.

