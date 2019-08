Caças russos interceptam F-18 da Otan que se aproximou de avião de ministro

Caças da Rússia interceptaram nesta terça-feira, 13, um F-18 da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que tentou se aproximar do avião em que viajava o ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu, durante sobrevoo nas águas neutras do Mar Báltico.



A informação foi divulgada pelo Ministério da Defesa russo através de um vídeo, em que as aeronaves da Força Aérea russa solicitam que o F-18, aparentemente, com bandeira da Espanha, inicie a manobra de afastamento do avião de Shoigu, que viajava de Kaliningrado para Moscou. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS