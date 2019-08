China manipula sua moeda e a desvaloriza, diz Trump em discurso

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a acusar a China de manipular sua moeda e de desvalorizá-la. Durante discurso na tarde desta terça-feira, ele fez o comentário de passagem, enquanto fazia uma defesa de sua estratégia para o comércio. "Nós finalmente estamos colocando a América em primeiro lugar", disse ele. "Acho que a China nos tratará de modo justo agora."



Durante discurso a trabalhadores em Monaca, na Pensilvânia, Trump argumentou que governos americanos anteriores deixavam que o país fosse explorado. Como exemplo, ele citou a presença dos EUA no Acordo de Paris do meio ambiente, abandonado por Trump em 2017. O presidente americano disse hoje que a iniciativa favorecia outras nações, mas não seu país.



Trump também tratou do déficit comercial que os EUA possuem com o Japão. Para ele, esse déficit é excessivo, mas agora existe um esforço para diminuí-lo. Como exemplo, citou o fato de que montadoras japonesas estavam se transferindo para solo americano.



O presidente americano ainda comentou outros pontos, como o reforço nas fronteiras que ele defende, com a construção de um muro. Também voltou a elogiar o apoio do México para controlar o fluxo de pessoas na região.